Cidades Com novo coronavírus, inadimplência no ensino superior cresce mais de 70% e evasão sobe 32,5% Entidade que representa mantenedoras de ensino superior do País, projeta que, se a situação continuar, 21% das instituições podem não conseguir quitar a folha de pagamento de junho

Com a pandemia do novo coronavírus, a taxa de inadimplência nas instituições de ensino superior privado do País aumentou de 15,3% para 26,3% em abril, ante o mesmo mês do ano passado. Com isso, o índice aumentou 72% no período. Já a taxa de estudantes que trancaram a matrícula ou desistiram do curso subiu 32,5% no mês de abril e...