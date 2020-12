Pelo segundo dia consecutivo, Goiânia registra nove óbitos provocados por Covid-19 em 24 horas, segundo o informe epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Além das mortes, que agora totalizam 2.083 notificações, desde o início da pandemia, o número de infecções pelo coronavírus subiu para 84.446. Somente nesta quarta-feira (30) foram confirmados mais 399 casos da doença.

O número de curados, de acordo com a pasta, subiu para 81.505. Dentre os pacientes que estão com a doença ativa, 338 precisaram de internação, e 520 estão em acompanhamento domiciliar. O Setor Bueno ainda é a região da capital com maior número de casos confirmados de Covid-19 (3.722), seguido do Jardim América (2.375) e Jardim Novo Mundo (1.807).