A Prefeitura de Pirenópolis reforçou, desde a última quarta-feira (1º), a fiscalização nas três principais entradas do município que fica a 120 quilômetros de Goiânia. Um novo decreto foi assinado pelo prefeito João do Léo (DEM) tornando mais rígido o cumprimento das regras de restrição do acesso à cidade. O texto também prolongou a Emergência em Saúde Pública. O clima no município é de vigilância total. O monitoramento dos acessos, que antes funcionava somente durante o dia, agora é realizado 24 horas. O trabalho envolve Polícia Militar (PM), Corpo de Bombeiros, servidores da Secretaria de Saúde e outras pastas e também prestadores de serviço terceirizados contratados.

Inicialmente, o controle do acesso das pessoas foi estabelecido por meio de um decreto municipal do último dia 21, mas, como antes a fiscalização funcionava durante o dia apenas, o ingresso irregular ocorria durante as madrugadas. Outro motivo para as regras mais rígidas foi o conhecimento dos gestores das projeções e do avanço de casos e mortes no Brasil pela Covid-19. Em Pirenópolis, são três casos suspeitos.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Júnior Pereira Siqueira, todas as pessoas que chegam a uma das três entradas da cidade têm de apresentar um comprovante de que reside no município. Em caso negativo, não entra. As exceções incluem serviços de saúde e alimentação. Os pirenopolinos que têm duas residências, geralmente uma delas em Brasília, são uma preocupação porque o Distrito Federal tinha, até esta quinta-feira (2), 370 casos confirmados e quatro mortes. Nestes casos, são passadas recomendações de prevenção.

A administração municipal adquiriu termômetros corporais que são usados para monitorar as condições de quem entra. Um formulário também é preenchido.

Denúncias

Além do monitoramento, moradores são incentivados a denunciar veículos com placas de outro município. No site da prefeitura, inclusive, a primeira mensagem que aparece é um número de WhatsApp dedicado a receber também os relatos de estabelecimentos comerciais e hoteleiros abertos. Siqueira diz que 12 casas foram multadas desde o primeiro decreto. Hóspedes de São Paulo, epicentro do novo coronavírus no Brasil, e Belo Horizonte foram flagrados em pousadas. O proprietários dos locais foram multados em R$10 mil em cada um dos dois casos e os turistas convidados a se retirar.

Gestores públicos e moradores ouvidos pela reportagem afirmam que, de maneira geral, os residentes têm respeitado a orientação de ficar em casa. Pirenópolis tem, de acordo com a estimativa do IBGE de 2020, 25.271 habitantes. Destes, 3.636 pertence à faixa etária de idosos. “As pessoas aqui estão se conscientizando, à exceção de alguns velhinhos que insistem em receber a aposentadoria no banco. Mas, hoje (nesta quinta-feira, 2), nós fizemos um trabalho aqui orientando para que os mais idosos peçam aos filhos para ir ao banco”, disse o secretário de Saúde.

O material para os exames dos três casos suspeitos do novo coronavírus já foi colhido e encaminhado para a Secretaria de Estado de Saúde. O primeiro recolhimento, referente aos dois primeiros ocorreu na última sexta-feira (27) e o outro, na segunda-feira (30). Os resultados ainda não foram divulgados pelo Estado.

Estrutura preocupa secretário

A estrutura de saúde pública de Pirenópolis preocupa o secretário municipal da área, Júnior Pereira Siqueira. De acordo com ele, o Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime conta com 34 leitos, mas nenhum de unidade de tratamento intensivo (UTI). Neste quinta-feira (2), disse Siqueira, havia apenas 15 disponíveis. O município tem sete respiradores.

Os casos que precisam de uma UTI em Pirenópolis precisam ser encaminhados para Goiânia ou Anápolis, de acordo com o secretário. Siqueira afirmou que este é um motivo de preocupação porque, diz ele, o hospital montado no Centro de Convenções de Anápolis, por exemplo, com 43 leitos de UTI, atende à cidade do gestor público e a outras nove localidades, incluindo o município do Centro do Estado.

O secretário afirmou que o estoque de kits para coleta de exames para o novo coronavírus (Covid-19) é de cinco unidades, mas que, caso seja necessário, o abastecimento é feito pela regional.

Inflação

Para o trabalho de triagem de pessoas que têm acesso à cidade turística e também para os profissionais de Saúde, Siqueira disse que efetivou a aquisição de cerca de R$ 33 mil em máscaras. “Eu pagava 12, 13 reais em uma caixa de luvas, agora subiu para mais de 200 reais”, relata.

Veja abaixo mais imagens de como Pirenópolis tem feito o controle à disseminação da pandemia do novo coronavírus: