Cidades Com menos doses que o esperado, Goiânia mantém vacinação a partir dos 52 anos Secretaria Municipal de Saúde recebeu 9,6 mil doses da AstraZeneca nesta quinta (10), quando a expectativa era de aproximadamente 49 mil

A chegada a Goiás, nesta quinta-feira (10), de 40% menos doses de vacina contra a Covid-19 que o esperado pelo governo do Estado frustrou a expectativa de Goiânia de começar a vacinação das pessoas com 50 anos ou mais, como noticiado no POPULAR. Na terça-feira, o governador Ronaldo Caiado (DEM) anunciou nas redes sociais que o Estado receberia 199 mil doses da AstraZeneca. P...