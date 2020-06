Cidades Com medo de contaminação por Covid-19, familiares de presos de Goiás protestam no Complexo Prisional A preocupação é com o índice de contaminação pelo novo coronavírus entre a população carcerária. CNJ diz que entre maio e junho o número de presos com Covid-19 aumentou 800%

Familiares de presos do complexo prisional de Aparecida de Goiânia realizam na manhã deste domingo (14) uma manifestação na entrada do local pedindo informações sobre casos de Covid-19 entre a população carcerária. O protesto foi convocado através de grupos de mensagens pela internet. Por causa da pandemia do novo coronavírus, os custodiados estão há mais de três meses sem receber...