Com mandados em Goiânia, operação da PF combate crime de lavagem de dinheiro atráves de criptomoedas

Com o objetivo de combater o crime de lavagem de dinheiro através de criptomoedas, a Polícia Federal realiza, na manhã desta quinta-feira (12), a operação Compliance. Os policiais cumprem 34 mandados de busca e apreensão em Goiânia, São Paulo, Laranjal Paulista, Recife, no Pernambuco; Vitória, no Espiríto Santo; e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. As ordens foram ...