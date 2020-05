Goiás tem, nesta terça-feira (12), 52 mortes pelo novo coronavírus, três a mais que o dado apresentado no último boletim, na segunda (11). Além disso, os casos confirmados da Covid-19 chegaram a 1.115, com 15 registros a mais do que ontem. A Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) ainda apresentou dados que mostram que ainda existem hoje 12.100 casos suspeitos sendo investigados e 135 amostras em análise no Laboratório Estadual de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO).

A pasta também informou que, além das mortes confirmadas, outros 42 óbitos são investigados e que outros 123 já foram descartados de terem a infecção pelo vírus SARS-Cov-2 como causa. A SES ainda repassou que existem 36 casos de pacientes com confirmação da síndrome que estão internados. Destes, 20 pessoas estão hospitalizadas em leitos clínicos e 16 em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). Há ainda 90 casos suspeitos e em investigação que se encontram internados; destes, 60 estão em leitos clínicos e 30 em UTI.

Sobre os dados

A SES-GO tem reforçado em seus boletins que apesar das atualizações diárias, os dados podem ser alterados para menos ou para mais. Isso ocorre depois da investigação feita pelos departamentos de vigilância epidemiológica de cada município, que repassa as informações para o Estado. Além disso, a pasta tem reforçado que diante de eventuais inconsistências nos números, estes serão atualizados a partir das correções feitas pelas cidades nos sistemas de notificação.