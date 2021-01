Os municípios goianos iniciaram a semana com mais um óbito por Covid-19. A atualização desta segunda-feira (11) mostra que, no total, 6.965 pessoas morreram em razão da doença desde o início da pandemia em Goiás. Com 1.050 novas infecções por coronavírus (Sar-CoV-2), causador da Covid-19, o total de contaminados chegou a 318.372 .

Do total de casos notificados, a Secretaria de Estado da Saúde (SES), responsável pelos dados, afirma que há o registro de 307.088 pessoas recuperadas. Outros 274.372 casos suspeitos seguem em investigação.

O número de mortes é distante da média da semana passada, que girou em torno dos 20 óbitos diários. Assim, a atualização desta segunda pode estar com represamento de dados, como observado em semanas anteriores, quando problemas com sistema ou baixa quantidade de servidores atrasaram o repasse de informações oficiais.