Goiânia tem, nesta terça-feira (28), 429 mortes causadas pelo novo coronavírus. O dado teve acréscimo de dez novos casos nas últimas 24 horas. O total de confirmações da doença na capital chegou a 15.411, com 763 testes positivos inseridos na plataforma de contagem nas últimas 24 horas.

Do total de casos, 7.943 são pessoas do sexo feminino e 7.468 do sexo masculino. Ao todo, 13.987 não precisaram de internação para se recuperarem, diferente de outros 1.424 pacientes que precisaram passar algum período em leitos de hospitais, sendo 647 em unidades de terapia intensiva.

Ainda de acordo com o boletim divulgado esta tarde pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 13.176 dos infectados pelo vírus SARS-CoV-2 já estão curados. Outras 377 pessoas ainda estão internadas e 1.429 estão isoladas depois de testarem positivo.

Entre as 429 mortes registradas pela doença, a SMS informou que 250 vítimas eram do sexo masculino e 179, do sexo feminino. A marioria das vítimas tinham mais de 60 anos: 329. Ao todo 76 pessoas tinham entre 40 e 59 anos, 23 pessoas tinham entre 20 e 39 anos e uma pessoa entre 10 e 19 anos.

Ainda considerando o perfil de comorbidade das vítimas da doença, 177 apresentavam algum tipo de cardiopatia; 133 tinham diabetes e 88 informaram ter hipertensão. Problemas respiratórios acometiam 46 pessoas; 42 pessoas tinham problemas renais e 21 tinham obesidade.