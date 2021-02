Cidades Com mais de mil registros em 36 dias, Goiás ultrapassa oito mil óbitos por Covid-19 Na manhã desta terça-feira (16) o Estado já registrava 8.040 mortes pela doença

Em 36 dias, Goiás registrou mais de mil mortes por Covid-19 e com isso ultrapassou a barreira de oito mil óbitos pela doença. Às 9h30 da manhã desta terça-feira (16), o painel da Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrava 8.040 mortes, sendo que 58,33% (4.690) são do sexo masculino e 41,67% (3.350) femininos. A taxa de letalidade no Estado é de 2,15%. A pasta já d...