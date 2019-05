Cidades Com mais de 500 pessoas confirmadas e mil interessados, '1º GP de Patinetes' é cancelado O que era para ser uma brincadeira, tomou grandes proporções. Organizadores pediram desculpas

Depois de uma verdadeira explosão de inscrições, 500 ao todo, além de mil interessados em participar, o '1º GP de Patinetes', que aconteceria na manhã deste domingo (26), em Belo Horizonte (MG), foi cancelado. O que era uma brincadeira para juntar a galera com a nova "febre" do momento, virou polêmica e preocupou até as autoridades mineiras. A Polícia Militar (PM) i...