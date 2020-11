Cidades Com mais de 15 passagens pela polícia, homem é preso suspeito de roubo em Goiânia Crime aconteceu no dia 19 de outubro deste ano no Parque Industrial João Braz

Um homem, com mais de 15 passagens pelo polícia, foi preso temporariamente, nesta segunda-feira (23), por suspeita de roubo. Segundo a Polícia Civil (PC), o crime aconteceu no dia 19 de outubro deste ano no Parque Industrial João Braz, em Goiânia. A PC informou que o homem anunciou o assalto e levou da vítima dois notebooks, uma caixa de som JBL, um relógio, um col...