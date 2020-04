A dez dias do fim da primeira etapa da Campanha Nacional de Imunização contra a Influenza, 91,22% dos idosos de Goiânia já receberam a vacina. Até esta segunda-feira (6), 116.511 pessoas com mais de 60 anos foram imunizadas contra a gripe, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da capital. Ao todo, a cidade possui 127.724 idosos. Dessa forma, o município superou a meta prevista pelo Ministério da Saúde, que prevê imunização de 90% dessa população. Também abrangido nesta fase, o grupo dos profissionais de saúde teve cobertura vacinal de 43%, segundo a pasta.

Os dados são do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações e ainda não consideram os números da vacinação realizada nesta terça-feira (7). A campanha terá continuidade nesta quarta-feira (8), em 71 pontos de vacinação da capital próximos a unidades de saúde municipais. O drive thru do Shopping Flamboyant, no Jardim Goiás, funcionará a partir das 8h30. Contudo, os postos montados na sede do Detran-GO e no Shopping Passeio das Águas terão alteração devido à determinação de ponto facultativo.

Próximas etapas

A Campanha Nacional de Imunização contra a Influenza teve início em 23 de março, com a etapa voltada para idosos e profissionais de saúde. O encerramento desta fase está previsto para o próximo dia 16. A partir desta data, serão imunizados professores de escolas públicas e privadas, profissionais das forças de segurança e salvamento e portadores de doenças crônicas não transmissíveis.

Em 9 de maio, terá início a terceira fase, com a vacinação de gestantes, mulheres puérperas, crianças entre 6 meses e menores de 6 anos, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, povos indígenas, pessoas com deficiência e adultos de 55 a 59 anos de idade. Ao todo, devem ser imunizadas 508.943 pessoas, segundo a SMS.