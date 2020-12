Cidades Com mais armas, caça avança em Goiás Caçadores de javaporco se multiplicam, mas atividade, muitas vezes, toca na zona cinzenta da ilegalidade

Movidos pela adrenalina do esporte, caçadores legalizados conciliam a prática de lazer com o controle da praga do javaporco nas fazendas de Goiás. Estilo de vida tradicional, mas proibido pela legislação para a proteção da fauna, a prática da caça teve que se adaptar aos novos tempos e encontrou refúgio ao ser útil, justamente, para a proteção de plantações, nascentes e res...