No dia em que o estado de Goiás registrou recorde de mortes pelo novo coronavírus, com 102 novas inserções no sistema de contagem, Goiânia chegou a 378 mortes pela infecção do vírus SARS-CoV-2, sendo 32 nas últimas 24 horas. A Secretaria Municipal de Saúde informou que o alto número ainda se deve à atualização da plataforma e-SUS, que contabiliza os casos nacionais. Também informou que dessas 32 mortes, três ocorreram de ontem para hoje. As outras são atualizações de dias anteriores que só entraram agora no sistema.

O número total de casos em Goiânia chegou a 13.034 nesta quinta-feira (23), sendo que 6.679 dos infectados são mulheres e os outros 6.355 são homens. Do total de internados, 11.748 não precisaram de internação, mas os outros 1.286 precisaram de apoio médico para o tratamento. Dentre esses que se internaram, 605 precisaram de cuidados intensivos em leitos de UTI.

Goiânia tem 11.075 curados, 393 pessoas que seguem internadas e 1.188 pessoas que testaram positivo, não precisaram de internação e seguem em casa, sendo monitoradas por equipes de saúde. A faixa etária mais afetada continua sendo de pessoas com idades entre 20 e 39 anos, com 5.547 registros. Depois aparecem as pessoas entre 40 e 59 anos, com 4.693 casos e, em terceiro, idosos com mais de 60 anos, com 2.114 testes positivos até agora.