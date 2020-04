A vacinação contra a gripe foi retomada nesta segunda-feira (6) em Goiânia. Interrompida há uma semana, devido ao fim da remessa existente, a campanha voltou a ser realizada com a chegada de mais 53 mil doses, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da capital. A imunização será ofertada, neste dia, até as 17 horas. O público-alvo da primeira etapa, que ocorre até o dia 16 deste mês, são idosos e profissionais da saúde.

Na manhã desta segunda, houve grande procura pela vacina em locais como o Shopping Flamboyant, no Jardim Goiás, onde um posto de vacinação drive thru foi montado. O modelo está em funcionamento também no Shopping Passeio das Águas e na sede do Detran-GO. Além destes, outros 71 pontos estão disponíveis próximos a unidades de saúde da rede municipal em todas as regiões da capital.

Iniciada em 23 de março, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza já teve a imunização de 131.752 pessoas na cidade. Para a primeira etapa, são previstas 205 mil pessoas vacinadas.

Segundo a SMS, já foram imunizadas 105.699 pessoas com mais de 60 anos, 24.332 profissionais da saúde e 1.721 integrantes de outros grupos.