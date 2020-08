Com mais 3.433 novos casos inseridos na súltimas 24 horas na plataforma de contagem do coronavírus em Goiás, o estado chegou a 73.685 confirmações da doença. O total de mortes passou de 1.716 para 1.791, com mais 75 óbitos causados pela doença desde o início da pandemia.

Ainda existem em Goiás 136.428 casos suspeitos que continuam em investigação e outros 61.912 já foram descartados depois de exames. A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) também informou que 66.231 pessoas já estão recuperadas depois de terem se infectado.

Considerando apenas as mortes pela doença, a SES-GO informou que a taxa de letalidade é de 2,43%. Ainda existem 64 óbitos suspeitos que estão em investigação. Além disso, o estado tem 888 mortes que já foram consideradas suspeitas nos municípios goianos, mas foram descartadas.

A doença cardiovascular ainda é a comorbidade que mais afeta as vítimas fatais da doença. Até agora, 666 pessoas morreram e tinham algum problema no coração. Ainda tiveram 530 pessoas que tinham diabetes, 161 tinham problemas respiratórios e 48 apresentavam doença que diminui a imunidade.

Instabilidade

A SES ainda informou que na madrugada de ontem (3), identificou uma instabilidade no e-SUS, sistema de notificação de casos do Ministério da Saúde. A situação foi informada ao Governo Federal e já corrigida. Esse fator contribuiu para a pequena oscilação no número de novos casos registrados ao longo do dia de ontem. A instabilidade não se aplicou ao sistema de notificação de óbitos.cr