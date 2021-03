Goiás passou dos 480 mil casos de Covid-19 registrados desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas foram cadastradas mais 3.331 novos testes positivos nas plataformas de contagem e o boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) desta terça-feira (30) conta com 481.927 casos.

A SES-GO ainda informou que Goiás tem 547.531 pessoas recuperadas, mas que os municípios goianos ainda investigam 406.399 outros casos. Desde o início da pandemia, 244.546 casos foram descartados depois de exames laboratoriais.

Na última atualização do boletim também constam 93 novos registros de mortes motivadas pela doença. Com isso, o total chegou a 11.432. A taxa de letalidade da doença está em 2,37% e ainda existem 272 óbitos suspeitos em todo estado que estão sendo investigados.

Doses aplicadas

A SES-GO também informou que, com relação à primeira dose, 476.595 já foram aplicadas em todo estado. Em relação à segunda dose, foram vacinadas 121.648 pessoas. Esses dados são atualizados a todo momento de acordo com as informações repassadas pelos municípios. Em relação ao recebimento de vacinas, o Estado de Goiás já recebeu 966.980 doses de imunizantes, sendo 809.280 da CoronaVac e 157.700 da AstraZeneca.