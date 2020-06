Goiás tem nesta quarta-feira (3), 4.589 casos confirmados do novo coronavírus, 296 a mais do que ontem. Com relação às mortes de pessoas depois de terem contraído o vírus SARS-Cov-2, o número passou de 151 para 159. Já os casos suspeitos ganharam mais 1.314 novos casos e passou de 24.157 para 25.471. Até agora Goiás já descartou outras 11.779 amostras de pessoas que fizeram teste e o resultado foi negativo.

Além dos 159 óbitos confirmados de Covid-19 em Goiás, ainda são investigadas outras 31 mortes que, até o momento, são consideradas suspeitas. Já foram descartadas 250 mortes suspeitas nos municípios goianos.

A Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) informou no último boletim, publicado nesta quarta que mais uma cidade ultrapassou a marca de cem casos confirmados desde o início da pandemia, em março. Santo Antônio do Descoberto tem, agora, 108 casos e está ao lado de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Águas Lindas de Goiás, Anápolis, Valparaíso de Goiás e Rio Verde que também já passaram de uma centena de casos.

Ainda de acordo com os dados, do total de infectados, 2.344 são mulheres e 2.245 são homens e a faixa etária mais contaminada é entre 30 e 39 anos, com 1.175 registros. Entre as pessoas que relataram ter algum tipo de comorbidade, o problema cardiovascular é o mais apontado, por 466 até agora.