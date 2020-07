Com mais 2.051 confirmações nas últimas 24 horas, Goiás tem 52.966 casos do novo coronavírus. O número de suspeitos chega a 113.179 e outros 49.932 já foram descartados. De acordo com o boletim desta sexta-feira (24) da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO), até agora 1.332 pessoas morreram depois de serem infectadas com o vírus SARS-CoV-2, sendo que 37 destes óbitos foram inseridos de ontem para hoje no sistema de contagem de dados da Covid-19.

De acordo com os dados do boletim, 26.640 dos infectados são mulheres e 26.326 são homens, que estão em 232 municípios. Nos outros 14 ainda não há confirmação da doença. A comorbidade mais citada pelas pessoas que testaram positivo continua sendo a cardiopatia, com 2.635 casos. Além disso outras 1.975 informaram ter diabetes; 1.025 apresentaram algum tipo de doença respiratória e 311 algum tipo de problema de saúde que causam diminuição da imunidade.

Considerando apenas as mortes, Goiás tem 1.332 casos, sendo 37 inseridos nas últimas 24 horas, o que significa uma taxa de letalidade de 2,51%. Ainda existem 69 óbitos suspeitos que estão em investigação. Já foram descartadas 740 mortes suspeitas nos municípios goianos. Entre as vítimas da doença, 511 eram cardiopatas, 382 eram diabéticos, 129 apresentavam doenças respiratórias e 38 imunidade baixa causada por doenças. Ao todo, 571 das vítimas eram mulheres e 761 eram homens.