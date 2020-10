Goiás registrou nas últimas 24 horas, 2.092 testes positivos de coronavírus (Sars-Cov-2) e 45 mortes. Com isso, o total de casos confirmados da doença passou para 234.658 e o de mortes, 5.306. De acordo com o boletim divulgado nesta tarde pela Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO), 224.742 estão recuperadas da doença, mas outros 233.022 casos suspeitos em investigação. Já foram descartados 171.015 casos.

Considerando o sexo dos infectados até agora, 110 mil (47,1%) são do sexo masculino e 124 mil (52,8%), do sexo feminino. Entre as vítimas, 3,1 mil (59%) são do sexo masculino e 2,2 mil (41%), são do sexo feminino. Isso mostra que as mulheres continuam sendo maioria entre os testes positivos em Goiás, mas os homens ainda são as maiores vítimas.

O total de mortes, de 5.306 nesta quinta-feira (15), mostra que a taxa de letalidade é de 2,26%. Entre os mortos, a cardiopatia continua sendo a mais registrada, com 1.906 casos. Diabetes afetou 1.483 e problemas respiratórios, 423. Outros 130 mortos pela doença tinham algum problema de saúde que afetavam a imunidade. A SES-GO ainda investiga 226 óbitos suspeitos.