Goiânia tem, nesta segunda (22), 5.463 confirmações do novo coronavírus (Sars-CoV-2). O número teve aumento de 188 casos nas últimas 24 horas. Do total, 117 se referem a mortes causadas pela infecção, 3 a mais do que a última atualização da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

De acordo com a pasta, do total de infectados, 2.846 são mulheres e 2.617 são homens. A SMS também informou que 826 são trabalhadores da saúde, sendo os mais infectados os técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos. Mas na lista ainda aparecem outros profissionais, como recepcionistas e fisioterapeutas. Outros 4.637 não têm qualquer relação profissional com a área da saúde.

Do total, 4.395 já estão curados e 189 seguem internados. Outros 762 seguem isolados em casa ou unidades de saúde. A SMS também informou que 4.983 não precisaram de internação, diferente de outros 480 que necessitaram passar alguns dias em unidades de saúde para recuperação. Do total de internados, 247 precisaram de cuidados intensivos em leitos de UTI.