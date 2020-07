Com mais 1.101 confirmações, Goiás chega a 29.627 casos de infecção pelo novo coronavírus nesta segunda-feira (6). O número de mortes pela doença é de 654, três a mais do que o divulgado no boletim de domingo. Três cidades goianas seguem sem qualquer caso confirmado: Palestina de Goiás, Trombas e Nova Roma.

Em outras 25 cidades ainda existem apenas casos suspeitos de contaminação pelo vírus SARS-CoV-2 e em 218 já existem casos confirmados da doença. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO), no estado ainda existem 72.571 casos suspeitos em investigação e outros 33.642 já foram descartados.

Considerando apenas os casos de mortes pela doença, a SES-GO informou além dos 654 óbitos com a confirmação da doença, ainda existem outros 49 que ainda estão em investigação para conclusão se a infecção foi relevante. Ao todo, 495 mortes que chegaram a ter o novo coronavírus como possível causa foram descartadas.