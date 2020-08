Com mais 1.652 confirmações de coronavirus nas últimas 24 horas, o boletim estadual com os dados do coronavírus em Goiás mostra que o estado chegou a 113.488 pessoas que testaram positivo para a doença até agora. O total de pesspas recuperadas recebeu mais 1.831 registros e soma, nesta sexta-feira (21), 103.647.

Já o total de casos suspeitos passou de 174.253 para 176.346 nas últimas 24 horas, com inserção de mais 2.093 novos casos que ainda estão sendo investigados. O total de casos descartados depois de exames laboratoriais chegou a 86.367. Ontem eram 84.978.

O boletim com a atualização de casos ainda informa que Goiás tem 2.647 óbitos confirmados de Covid-19 até o momento, o que significa uma taxa de letalidade de 2,33%. O número recebeu 89 novos casos nas últimas 24 horas na plataforma de contagem dos dados.

Ainda existem outros 176 óbitos suspeitos que estão em investigação. Além disso, já foram descartadas 1.088 mortes suspeitas nos municípios goianos.