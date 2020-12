Goiás passou dos 295 mil casos de coronavírus (Sars-CoV-2) nesta terça-feira (15). Com mais 1.509 novos registros inseridos nas plataformas de contagem nas últimas 24 horas, o Estado passou de 294.146 para 295.655. Destes, mais de 138 mil são homens e 157 mil são mulheres.

A Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) informou que do total, 284.932 pessoas já estão recuperadas. Outros 248.650 casos são considerados suspeitos e ainda são investigados. Desde o início da pandemia, 201.717 casos já foram descartados depois de exames laboratoriais.

A SES-GO também informou no boletim desta tarde que o total de mortes pela doença chegou a 6.586 com mais 37 confirmações cadastradas nas últimas 24 horas. Com isso, a taxa de letalidade da doença se mantém em 2,23%. Ainda existem 217 mortes suspeitas em investigação para verificar a possível relação com o vírus.