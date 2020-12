Goiás tem 293.032 confirmações de coronavírus (Sars-CoV-2) nesta sexta-feira (11), sendo que 1.508 novos casos foram inseridos nas plataformas de contagem nas últimas 24 horas. A Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) informou no boletim desta tarde que, do total de contaminados desde o início da pandemia, 281.796 já estão recuperadas.

A SES-GO também informou que 247.339 casos suspeitos ainda estão em investigação e outros 200.503 casos já foram descartados depois de exames laboratoriais. Do total de infectados, a maioria dos casos foram registrados em mulheres, 53%. Outros 47% das pessoas que testaram positivo para Covid-19 desde o início da pandemia são do sexo masculino.

Considerando apenas as mortes, o total chegou a 6.534 nesta sexta, com mais 14 óbitos cadastrados nas últimas 24 horas. Com isso a taxa de letalidade é de 2,23%. A SES-GO informou que ainda há 230 óbitos suspeitos que estão sendo investigados.