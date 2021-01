Goiás tem 311.567 casos de coronavirus (Sars-CoV-2) nesta terça-feira (5), sendo que 1.455 novos registros foram cadastrados nas últimas 24 horas. Do total, mais de 145,8 mil são pessoas do sexo masculino e mais de 166 mil são do sexo feminino. As comorbidades mais registradas entre estas pessoas ainda são: cardiopatias, diabetes e problemas respiratórios.

O boletim divulgado nesta tarde pela Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) mostra, ainda, que do total de infectados, 300.697 já estão recuperados da doença. Outros 266.355 casos ainda são considerados suspeitos e 209.697 já foram descartados depois de exames.

Considerando apenas as mortes pela doença, a SES-GO mostrou que, com mais 24 novos registros nas últimas 24 horas, o total é de 6.885. Mais de 4 mil homens e 2,8 mil mulheres já morreram vítimas da doença. A taxa de letalidade atual é de 2,21%. Ainda existem 208 óbitos suspeitos em investigação.