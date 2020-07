Com mais 1.235 novas confirmações do novo coronavírus nas últimas 24 horas, Goiás chega a 34.216 casos da doença. O total de mortes passou de 733 para 771 neste prazo, com acréscimo de 38 óbitos que foram inseridos no sistema pelo municípios, o que signfica que nem todas as mortes ocorreram neste período. No estado ainda existem 80.611 casos suspeitos em investigação e outros 38.121 já foram descartados.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) além das 771 mortes registradas até agora, outras 48 ainda são suspeitas e seguem em investigação. Depois de verificação e análises, 530 mortes já foram descartadas por não terem relação com a infecção pelo vírus SARS-CoV-2.

Das 246 cidades goianas, apenas Nova Roma segue sem casos suspeitos ou confirmados da infecção. Em 222 já existem casos confirmados e nas outras 23 cidades existem apenas casos suspeitos: Aporé, Lagoa Santa, Arenópolis, Palestina de Goiás, São João da Paraúna, Água Limpa, Davinópolis, Sítio D’Abadia, Damianópolis, Marzagão, São Miguel do Passa Quatro, Moiporá, Taquaral, São Patrício, Pilar de Goiás, Novo Planalto, Bonópolis, Trombas, Formoso, Campinaçu, Colinas do Sul, São Domingos e Mambaí.

