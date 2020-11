Cidades Com limitações, rede estadual de Goiás fica para trás no Enem Enquanto escolas privadas planejam retomar aulas e estender preparatório até janeiro, unidades públicas se esforçam para consolidar os meios de ensino já disponibilizados

Luiz Phillipe Araújo A menos de dois meses para a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), adiado para janeiro de 2021 por causa da epidemia de Covid-19, estudantes da rede pública e privada de Goiás estão em cenários distintos. As escolas particulares da capital planejam adotar aulas presenciais e estender preparatório até janeiro para a terceira séri...