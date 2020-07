A instabilidade enfrentada pelos municípios para alimentar o sistema de notificação oficial do novo coronavírus (Sars-Cov-2), desde a semana passada, tem acarretado em um represamento de dados. Com essa situação, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) deixou de contabilizar pelo menos quase 10 mil novos casos da doença no Estado.

Levantamento do O POPULAR cruzou as informações das Prefeituras e as constantes no Painel Covid-19 – atualizado pelo Governo de Goiás. Nos 20 municípios que mais contabilizaram pacientes infectados no Estado, a diferença entre os dados é de 9.779 registros a mais pelas Secretarias Municipais de Saúde.

O boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (20) pela SES-GO mostra que, até o momento, 40.891 pessoas contraíram a doença em Goiás. Com os casos que não constam no Painel Covid-19, portanto, o Estado ultrapassa a marca de 50 mil pacientes que contraíram o vírus.

O caso mais discrepante é o de Aparecida de Goiânia. Pelos dados da SES-GO, são 4.533 confirmações. A Prefeitura informou em seu último boletim epidemiológico 7.360 infecções no município. São 2.827 novos casos, uma diferença de 61% entre as duas fontes oficiais.

Hoje, a SES-GO emitiu um comunicado relatando ajustes nos sistemas oficiais de notificação, conforme informado pelo Ministério da Saúde (MS). Assim, os municípios e unidades notificadoras estão com dificuldade para alimentar os dados desde a última semana.

A pasta disse na nota que a dificuldade em incluir as informações nos sistemas confere uma falsa impressão de que os números da Covid-19 em Goiás estão estáveis. “Entretanto, é cedo para falar em estabilização dos registros, visto que vários fatores podem contribuir para esse resultado, como a instabilidade e lentidão registradas nas ferramentas oficiais de notificação do MS”.