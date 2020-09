Cidades Com inscrições abertas para olimpíada de empreendedorismo; UFG realiza live nesta sexta-feira Neste ano devido a pandemia do coronavírus (Sars-CoV-2) o evento será totalmente virtual

A Universidade Federal de Goiás (UFG) realiza a partir das 19 horas desta sexta-feira (18) uma live com a participação do reitor da instituição, Edward Madureira, e da pró-reitora adjunta de Pesquisa e Inovação (PRPI), Helena Carasek. No encontro, os educadores irão falar sobre 7ª Olimpíada de Empreendedorismo Universitário (OEU) e esclarecer dúvidas. Este ano a olimpíada s...