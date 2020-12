Cidades Com fogo e desmatamento, Amazônia e Pantanal perdem 3 estados do RJ no ano De janeiro a novembro, foram destruídos pelas chamas 116.845 km² do território da Amazônia e do Pantanal

O ano de 2020 foi dominado pela pandemia do novo coronavírus, mas o Brasil foi um dos poucos países que conseguiu chamar a atenção mundial em outro assunto: os recordes de desmatamento na Amazônia e as queimadas históricas no Pantanal. De janeiro a novembro, foram destruídos pelas chamas 116.845 km² do território da Amazônia e do Pantanal, área equivalente a quas...