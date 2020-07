Cidades Com fiscalização sem radares móveis, acidentes aumentam nas rodovias estaduais de Goiás Dados da Secretaria da Segurança Pública mostram que número de desastres cresceu nas rodovias estaduais após retirada de equipamentos móveis. Porém, eles foram menos fatais que em 2018

O número de acidentes cresceu nas rodovias estaduais goianas desde janeiro de 2019, quando os radares móveis foram retirados. Um balanço, realizado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás (SSP-GO), mostra que, no primeiro semestre do ano passado, foram 62,11% casos a mais que em 2018. Em 2020, a situação não é muito diferente e mais de 3,3 mil acidentes f...