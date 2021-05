Cidades Com estoques em baixa, Hugol de Goiânia pede doações de sangue O negativo Reservas do tipo sanguíneo estão em níveis críticos, segundo o hospital

Com reservas em nível crítico devido à pandemia e com crescente demanda, o banco de sangue do Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) pede doações do tipo O negativo. “Tivemos uma grande diminuição de doadores, e a necessidade de sangue tem aumentado na mesma proporção da quantidade de pacientes que o ...