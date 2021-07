A Santa Casa da Misericórdia de Goiânia pode ter que suspender alguns atendimentos e cirurgias por falta de bolsas no banco de sangue. O anúncio veio junto com um apelo para que doadores procurem a unidade de saúde. O agendamento pode ser feito por telefone, das 7h às 17h de segunda a sexta-feira e as doações em horários diferenciados nos mesmos dias da semana. A Santa Casa afirma que está passando por um dos seus períodos mais críticos.

Para doar é necessário estar saudável, ter entre 18 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, ter dormido bem na noite anterior e não ter ingerido bebida alcoólica na noite anterior.

Agendamento e doação