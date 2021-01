Cidades Com estoque em baixa, banco de sangue do Hugol precisa de doadores Doações durante a pandemia apresentaram queda e existem reservas em nível crítico, como do sangue tipo O negativo (O-)

Com baixa nos estoques, o banco de sangue do Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) tem necessitado de doações de todos os tipos sanguíneos. A queda ocorreu durante a pandemia, em função da diminuição das doações. Por isso existem reservas em níveis críticos, como de sangue do tipo O negativo (O-). “Nós estamo...