Cidades Com estoque baixo, Hugol faz campanha para doação de sangue Hospital precisa de doações de qualquer tipo sanguíneo. Veja como ajudar

O Banco de Sangue do Hospital de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), está com baixo estoque de bolsas de sangue e, portanto, a unidade iniciou uma campanha para incentivar a doação. O hospital precisa de todos os tipos sanguíneos. A unidade de coleta e transfusão do Hugol fica na Região Noroeste de Goiânia, na Avenid...