Cidades Com escassez, Saúde fará campanha para 'uso racional' de oxigênio em pacientes de Covid, diz Queiroga O ministro disse que convidou Carlos Carvalho, professor titular de cardiopneumologia da USP, para trabalhar com a pasta em protocolos assistenciais, entre eles o de racionalizar o oxigênio

Em meio à escassez de oxigênio em algumas regiões do país, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse nesta segunda (29) que pretende fazer uma campanha junto a profissionais de saúde para que haja uso "racional" do insumo em pacientes com Covid-19. O ministro disse que convidou Carlos Carvalho, professor titular de cardiopneumologia da USP, para trabalhar com a ...