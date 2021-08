Cidades Com Covid-19, Tarcísio Meira é entubado em São Paulo Glória Menezes também foi diagnosticada com a doença e internada

Um dos casais de atores mais queridos do Brasil, Glória Menezes, de 86 anos, e Tarcísio Meira, de 85, foram diagnosticados com Covid-19 e estão internados no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A assessoria dos atores informou neste sábado (7), que Tarcísio foi entubado na sexta-feira (6) e segue na Unidade de Terapia Intensiva da unidade. Já Glória com sintom...