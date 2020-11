Cidades Com Covid-19, Luciano não participará de despedida de Seu Francisco em Goiânia Artista segue em isolamento em casa em São Paulo

O cantor Luciano não estará presente no velório e sepultamento do pai, Seu Francisco, que morreu no final da noite de segunda-feira (23), em um hospital particular em Goiânia, onde tratava de uma pneumonia. Diagnosticado com Covid-19, o artista segue em isolamento em casa em São Paulo (SP). A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da dupla. Zezé D...