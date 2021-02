Cidades Com Covid-19, Honor Cruvinel está internado na UTI O médico, ex-conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) e ex-deputado está internado há 28 dias no Hospital do Rim, no Setor Oeste, em Goiânia

O médico Honor Cruvinel, ex-conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) e ex-deputado, está com Covid-19 e internado há 28 dias na UTI do Hospital do Rim, no Setor Oeste, em Goiânia. O filho de Honor, o médico Marco Túlio Cruvinel, informou que o pai está em estado grave. "Ele está evoluindo bem, teve melhoras nos últimos dias, mas continua em ventilação mecâni...