Cidades Com Covid-19, cantora Carina Duarte é entubada e família pede orações A filha da cantora também testou positivo para a doença e está na UTI

Diagnosticada com Covid-19, a cantora Carina Duarte foi entubada, nesta terça-feira (15), e em estado grave em Goiânia. Além da cantora, a filha dela também está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). As informações foram publicadas pelo marido da cantora em postagens no perfil do Instagram de Carina. ...