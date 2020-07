Cidades Com Covid-19, cacique Aritana, líder do Alto Xingu, está em estado gravíssimo e faz hemodiálise Boletim médico divulgado nesta segunda-feira (27) revela que paciente não apresenta febre

O cacique Aritana Yawalapiti, de 71 anos, que está internado em um hospital particular de Goiânia continua em estado gravíssimo. Segundo boletim de saúde divulgado na manhã desta segunda-feira (27), ele permanece sedado, respira com ajuda de aparelhos, apresenta pressão arterial baixa, sem febre e passa por hemodiálise. Diagnosticado com Covid-19, foi atendido inicialmente e...