Com colapso na saúde, Goiás foi o quinto com mais mortes por Covid-19 em março

No pior mês da pandemia até agora, Goiás foi a quinta Unidade da Federação (UF) com mais mortes pelo coronavírus (Sars-CoV-2) no País, proporcional ao tamanho da população. Pesquisadores apontam a nova variante do vírus, falta de medidas eficazes de controle da disseminação do vírus e colapso do sistema de saúde como fatores que potencializaram os números trágicos do Est...