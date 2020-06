Cidades Com cobertura vacinal abaixo da meta em Goiás, imunização contra gripe termina na próxima semana Objetivo da Secretaria de Estado da Saúde é que pelo menos 90% do público-alvo sejam imunizados, ou seja, 2.186.183 goianos

Termina no próximo dia 30, a campanha de vacinação contra a gripe nos 246 municípios goianos. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), dados do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização dessa segunda-feira (22) mostram que a cobertura vacinal entre crianças está em menos de 53%; entre as puérperas, menos de 79%; entre as gestantes está em 74,36% e...