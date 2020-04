Cidades Com ciúmes da namorada, jovem mata adolescente de 17 anos e é preso em Mineiros Detido teria visto uma conversa entre a namorada e a vítima pelo aparelho celular

Um jovem de 20 anos foi preso, na tarde desta quinta-feira (2), suspeito de matar um adolescente de 17 por conta de ciúmes em Mineiros, na Região Sudoeste de Goiás. O crime aconteceu na última terça-feira (31). A namorada do suspeito trabalhava na casa da vítima como diarista. O suspeito teria ficado com ciúmes após ver uma conversa da menina com o adolescente pelo c...