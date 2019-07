Cidades Com chiclete para astronautas, equipe do Sesi Canaã de Goiás vence torneio mundial de robótica Torneio Aberto de Robótica de West Virginia foi realizado nos Estados Unidos, no último final de semana

Uma equipe formada por estudantes do Sesi Canãa, de Goiânia, conquistou, no último final de semana, o primeiro lugar do Torneio Aberto de Robótica de West Virginia, nos Estados Unidos. O evento foi realizado na universidade da Nasa (agência espacial norte-americana) e o time goiano conquistou o maior prêmio da competição: o Champion’s Award. O projeto desenvolvido foi d...