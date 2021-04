Atualizada às 12h34.

A vacinação contra a Covid-19 em primeira dose em idosos a partir de 61 anos em Goiânia deve ser retomada no próximo sábado (24). No final da manhã desta quinta-feira (22), o governador Ronaldo Caiado (DEM) anunciou, por meio de suas redes sociais, que Goiás deve receber por volta das 23h45 de hoje mais 107.400 mil doses do imunizante, destas 86.055 serão destinadas a primeira dose. A capital recebe, em média, 25% do total, com isso das 86.055 doses para primeira imunização 21.513 devem ser destinadas para a cidade.

Segundo Caiado, das 107.400 mil doses, 21.400 são CoronaVac desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac e produzida, no Brasil, pelo Instituto Butantan, e 86.000 da Oxford/AstraZeneca. De acordo com o governador, a distribuição para as 18 regionais acontecerá durante a manhã desta sexta-feira (23).

Vacinação em Goiânia

Nesta quinta, os idosos a partir de 67 anos estão recebendo a segunda dose da vacina. Não há necessidade de agendamento, mas no momento da imunização é preciso apresentar documentos pessoas com foto, comprovante de endereço e da primeira dose. Os idosos podem ir a um dos nove pontos de vacinação, sendo sete em escolas municipais na modalidade pedestre e dois na modalidade drive-thrus.

Já para os profissionais de saúde a partir de 45 anos tanto para primeira quanto para a segunda dose é obrigatório o agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 horas e no momento da vacina devem apresentar documentos pessoais, comprovante de endereço, comprovante de vínculo empregatício (primeira dose) e da primeira dose (para reforço).