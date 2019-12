Cidades Com caixa de entrega na garupa, motociclista de aplicativo é filmado ao roubar pedestre em Goiânia O suspeito levou salário, celular e os documentos da vítima, mas ainda não foi identificado; veja o vídeo

Um motociclista de aplicativo não se importou em cometer um assalto a uma pedestre, no setor Jardim América, em Goiânia, mesmo com a caixa de entrega verde de uma empresa na garupa do veículo. O caso aconteceu na Rua C-235, por volta das 13h dessa sexta-feira (6), e as câmeras de segurança flagraram o momento da ação. O vídeo, encaminhado à reportagem pela equipe...