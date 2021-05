Cidades Com baixa umidade relativa do ar, Goiânia caminha para estado de alerta Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o ideal é que a umidade relativa do ar esteja entre 60 e 80%. Em Goiânia, esse valor está em torno de 29%

Em virtude da baixa umidade relativa do ar registrada no Estado nos últimos dias, Goiânia caminha para o estado de alerta. A informação é do gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), André Amorim. Segundo ele, no momento, o estado ainda é de atenção, mas a tendência é que a umidade caia gradativamente nos próximos dias. Segundo a Orga...